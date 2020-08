Ospedali Covid-19 in Campania, inchiesta si allarga. Vuolo: “E’ il momento della verità”

Perquisizioni all’IZSM di Portici – Vuolo (Lega): “Troppe ombre sulla gestione sanitaria campana. Non è più tempo degli show di De Luca”

Nell’ambito di uno dei filoni dell’indagine con la quale la Procura di Napoli sta facendo accertamenti riguardo eventuali responsabilità (amministrative o penali) sulla gestione degli appalti per la gestione dell”emergenza innescata dalla pandemia i carabinieri hanno perquisito l’istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici che figura tra le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus.

Anche in questo caso i pm contestano il reato di turbativa d’asta.

I militari hanno eseguito perquisizioni anche negli uffici di un centro polidiagnostico strumentale privato al quale l’Istituto zooprofilattico ha fatto riferimento per le analisi dei tamponi.

“Si allarga a macchia d’olio l’inchiesta che vede coinvolte le strutture a cui è stata delegata dalla Regione Campania l’esecuzione dei tamponi per la rilevazione del coronavirus. – commenta Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega – Troppe ombre sulla gestione sanitaria campana. Stiamo parlando della salute dei cittadini e chi doveva vigilare sembrerebbe aver girato lo sguardo altrove. Non è più tempo degli show di De Luca applaudito a comando mentre promette fiumi di denaro. E’ tempo di verità sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Campania, che ad oggi, secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, è ben lontana dal quadro idiliaco che De Luca racconta nei suoi monologhi del venerdì”