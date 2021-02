Ospedale di Cava, Cirielli: “Difendiamo l’ambulatorio di Diabetologia”

Lamberti: “Stiamo già lavorando ad individuare una struttura idonea”

“Bisogna difendere i servizi di eccellenza che vengono offerti sul territorio cavese. Ora, ad esempio, bisogna tutelare con forza l’ambulatorio di Diabetologia che, se non viene destinato ad idonea struttura, rischia di essere portato in altra città”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “E’ assolutamente necessario trovare subito un’altra struttura che possa ospitare il personale sanitario e i pazienti, in vista dell’apertura del cantiere nel nosocomio cavese. In assenza di tempestività, il rischio è anche quello di perdere un importante finanziamento volto a riqualificare il plesso ospedaliero”.

“Nessun allarmismo – fa sapere l’assessore alla Sanità, Armando Lamberti – Stiamo già lavorando con l’Asl per individuare una struttura idonea”.