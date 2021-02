“Esiste un progetto per l’ospedale di Cava de’ Tirreni? Lo vogliamo vedere”

Cava de’ Tirreni. “Chiediamo all’Amministrazione comunale un confronto per capire come stanno realmente le cose. Non è giusto dare false notizie ai cittadini”.

Così i rappresentanti del Comitato Civico “Il Piccolo Antonio Civetta” per la Salvaguardia dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo esprimono ai nostri microfoni il disappunto per quelle che considerano false rassicurazioni in merito al rientro di medici ed infermieri.

“Carta canta – ci dice il segretario del Comitato civico, Alfredo Senatore – e noi siamo andati a verificare le dichiarazioni arrivate nei giorni scorsi dal Comune sull’arrivo di 5 infermieri in ospedale per poi rapidamente arrivare a 20. Ad oggi al nosocomio cavese è arrivato un solo infermiere e non ha ancora preso servizio. Per gli altri 20 parliamo di graduatoria e non di arrivi in tempi brevi. Esiste un progetto per l’ospedale di Cava de’ Tirreni? Lo vogliamo vedere”.

“Noi vogliamo vederci chiaro- spiega Senatore – sapere come si sta procedendo in Commissione sanità e chiediamo un incontro pubblico con tutte le Istituzioni Locali, con il delegato della CISL FP di Salerno e con il Delegato della RSU dell’Azienda Ospedaliera Universitaria”.

Tra le richieste del Comitato, torna, inoltre, attuale l’istanza dell’istituzione di un Registro Tumori per la raccolta dei dati che riguardano il territorio cittadino e la registrazione delle diverse tipologie di tumori, dell’incidenza su specifiche fasce di età o su determinate categorie professionali e del numero di casi diagnosticati nel tempo.

