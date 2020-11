Oscar 2021, Notturno di Rosi è il film italiano candidato

E’ ‘Notturno’ di Gianfranco Rosi la pellicola italiana candidata alla corsa per l’Oscar per il Miglior film straniero

Sarà “Notturno” di Gianfranco Rosi a rappresentare il cinema italiano alla selezione agli Oscar per il miglior film straniero.

L’Academy Awards, vista la pandemia, ha cambiato le regole di ammissione dei titoli in gara, ammettendo anche i film per i quali era stata programmata la distribuzione al cinema ma che, causa chiusura sale, sono stati invece diffusi in streaming attraverso le diverse piattaforme Vod.

L’annuncio ufficiale di tutte le nomination è previsto per il 15 marzo 2021 e la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

Il 9 febbraio, invece, sarà resa nota la shortlist che includerà i dieci film internazionali selezionati dall’Academy e si saprà se Notturno, passato in gara alla Biennale cinema di Venezia potrà puntare all’ingresso nella cinquina.