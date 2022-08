Orario di lavoro: il Lussemburgo lavora più dei suoi vicini?

LUSSEMBURGO – Al via il dibattito sul possibile abbandono della settimana di quaranta ore in Lussemburgo, così come la battaglia dei personaggi.

Il governo non dovrebbe legiferare sull’orario di lavoro prima delle prossime elezioni.

In cantiere da mesi, il dibattito su una possibile riduzione dell’orario di lavoro si preannuncia come uno degli eventi politici di primo piano dei prossimi mesi, con una domanda chiave tra le righe: residenti e frontalieri lavorano più dei dipendenti? ? Il Granducato è uno dei paesi in cui il tempo legale è più alto (40 ore) a differenza della Francia (35 ore), ad esempio.

Ma in pratica, il numero di ore lavorate durante l’anno sembra essere più equilibrato. Il numero medio di ore lavorate pro capite nel 2019 è di 1506 ore in Lussemburgo rispetto a 1576 ore in Belgio e 1511 ore in Francia. Solo la Germania è molto indietro con 1.382 ore, mentre la media nei paesi dell’OCSE è di 1.593 ore, spiega Jean-Baptiste Neve, capo economista della Camera di Commercio.

Il congedo part-time, il congedo parentale o i giorni festivi incidono sulla quantità di lavoro svolto dai dipendenti nel corso di un anno. Anche questo numero è diminuito di 60 ore tra il 2007 e il 2019”. Per la Camera di Commercio l’osservazione è chiara: la riduzione dell’orario di lavoro è iniziata in pratica già da diversi anni.

rilascio di pressione

Il Dipartimento del Lavoro ha fornito altri numeri sulla base di uno studio Statec del 2019 sul numero di ore lavorate in un anno dai dipendenti. tempo pieno. Con 1.701 ore, i lussemburghesi sono molto più avanti dei tedeschi (1.677 ore), dei francesi (1.545 ore) e dei belgi (1.495 ore). Una volta in carica, George Engel (LSAP) ha affermato di essere favorevole alla riduzione dell’orario di lavoro per “conciliare meglio la vita privata e quella professionale”.

“Rischio di perdere potere d’acquisto” Jean-Baptiste Neve, Camera di Commercio

“Si tratta di una scelta della società. Ma non sarà priva di effetti. Pertanto, le imprese cercheranno di recuperare il ritardo con il calo del tasso di produttività, che avrà un impatto negativo sui salari”, ha spiegato Nevitt, che prevedeva la rischio di “perdita di potere d’acquisto” e di aumento della carenza di manodopera. in determinati settori. L’economista ha individuato che l’attuale contesto inflazionistico si sta rivelando meno favorevole “di quanto non fosse 4 o 5 anni fa”.

“Grande cambiamento sociale”

Pertanto la Camera di commercio afferma che l’orario di lavoro non è uno dei “problemi più importanti” che deve affrontare il Lussemburgo, secondo l’Eurobarometro per l’inverno 2021/2022. Le abitazioni e l’inflazione sono al primo posto, ma al terzo sono l’ambiente e il cambiamento climatico.