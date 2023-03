Ora abbiamo una soluzione per i postumi della radioterapia

Scienziati della Ulsan National University of Science and Technology (UNIST) in Corea del Sud hanno studiato i danni al DNA causati dalla radioterapia ionizzante.

Attualmente, la maggior parte Trattamenti contro il cancro Più o meno aggressivo e dannoso per l’organismo. Questo è particolarmente vero con la terapia con radiazioni ionizzanti (IR). Questo trattamento provoca rotture nel DNA della cellula.

Le radiazioni provocano rotture nel DNA

Durante la radioterapia ionizzante, un acceleratore di particelle fornisce radiazioni di erogazione di energia lineare ad alta potenza a una piccola area del tumore chiamata Vertice di Praga. Solo quelli Radiazione ad alta energia Diffuso nel tessuto normale vicino al tumore. Ciò provoca danni significativi al DNA. È prodotto da particelle altamente cariche Come gli ioni di carbonio che hanno un trasferimento lineare ad alta energia (LET). Si noti che i raggi gamma o i raggi X radiazioni di dispersione Basso LET, a differenza degli ioni di carbonio.

I ricercatori si sono recati presso gli Istituti nazionali giapponesi di scienza e tecnologia quantistica per utilizzare l’acceleratore medico di ioni pesanti. Questo tipo di radiazioni molto più tossico per le cellule per unità di dose rispetto a quelli in LET LOW.

Rilascia la maggior parte della sua energia sulla superficie dove viene applicata. Questa è la ragione del suo effetto DNA Lascia intricate rotture a doppio filo. In particolare, gli scienziati hanno notato danni al sito apurinico/apirimidinico o al glicole della timina.

POLQ DNA polimerasi ripara le cellule danneggiate durante la radioterapia

Durante i loro esperimenti, i ricercatori hanno scoperto che la DNA polimerasi POLQ svolge un ruolo essenziale nella Riparazione complessa di fratture a doppio filamento. La signora Yubin Sung, uno dei primi coautori, ha confermato di essere in grado di fornire la prova che questa particolare attività della DNA polimerasi è essenziale nella riparazione di questi DNA altamente danneggiati.

Ripristina e allunga efficacemente i substrati per simulare doppie suture complesse. Inoltre il prof disordine genetico Questa DNA polimerasi si traduce in una maggiore sensibilità cellulare ai trattamenti con radiazioni. Questa scoperta è attiva Meccanismi di riparazione del DNA La terapia post-radiazione può ridurre la tossicità di questo trattamento. Si potrebbe anche prendere in considerazione lo sviluppo di farmaci che trattino i danni che provoca.