OPPO presenta il primo smartphone pieghevole in Cina

Il produttore cinese Oppo ha appena presentato il suo primo smartphone pieghevole: l’Oppo Find N. Questo smartphone pieghevole in formato 18:9 utilizza un rapporto orizzontale dello schermo interno, che consente di trovare un equilibrio migliore per muoversi agevolmente rispetto al 7.1- interno pollici. Lo schermo del 5.5 è uno schermo esterno. Con un rapporto di aspetto di 8,4: 9, lo schermo interno si apre direttamente in modalità orizzontale in modo che gli utenti possano guardare video, giocare o leggere libri senza dover ruotare.

La struttura a molla all’interno della cerniera flessibile consente al dispositivo di stare in piedi quando viene aperto con qualsiasi angolo compreso tra 50 e 120 gradi.

Allo stesso tempo, Oppo ha migliorato l’interfaccia utente, la musica, le note e le app della fotocamera. In Notes, l’utente può trasformare il suo Oppo Find N in un mini laptop per prendere appunti senza dover trasportare il dispositivo. Poiché è inclinato, può essere utilizzato anche come treppiede per scattare foto in time-lapse 4K o partecipare più facilmente a una riunione online.

schermo silenzioso

Il display Serene di Oppo Find N presenta uno strato di vetro curvo UTG da 0,03 mm, rispetto a 0,6 mm per gli smartphone normali, che consente di piegarlo facilmente. L’affidabile Serene Display può essere piegato più di 200.000 volte senza modificarne il design, certificato dallo specialista tedesco TÜV Rheinland.

Dotato di un display LTPO, il display per interni offre una frequenza di aggiornamento dinamica che oscilla automaticamente tra 1 e 120 Hz a seconda dell’utilizzo e del contenuto. Questo monitor supporta anche una frequenza di campionamento del tocco fino a 1000Hz.

Per garantire il massimo comfort in qualsiasi condizione di luce, Oppo ha rivisto la luminosità e la calibrazione del colore tra display interno ed esterno fino a un minimo di 10.240 livelli e una luminosità massima di 1.000 nit.

Lo schermo interno da 7,1 pollici è del 60% più grande dello schermo standard da 6,5 ​​pollici.

Oppo Find N include nuovi gesti per rendere il multitasking ancora più semplice: con tutte le app compatibili, è sufficiente “scorrere” con due dita al centro dello schermo per dividerlo in due o con quattro dita per trasformare una finestra a schermo intero in una finestra mobile finestra. Oppo Find N supporta anche i gesti tradizionali come la pressione prolungata. Ti consente inoltre di salvare le raccolte di app più utilizzate nella schermata principale.

Oppo Find N trasferisce il contenuto dello schermo esterno allo schermo interno per passare da uno schermo all’altro. Una volta piegato, l’utente può scorrere verso l’alto sulla schermata di copertina per continuare a utilizzare la stessa app sullo schermo esterno. Inoltre, una serie di personalizzazioni sullo schermo interno consentono di utilizzare la tastiera con due pollici.

sistema di imaging

Oppo Find N è dotato di un sistema fotografico a 3 sensori. Ciò include un sensore principale Sony IMX 766 da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo da 13 megapixel. Inoltre, ci sono sensori selfie sugli schermi interni ed esterni.

Grazie alla cerniera flessibile, l’Oppo Find N si trasforma facilmente in un treppiede. Con la modalità FlexForm, è possibile registrare facilmente intervalli di tempo 4K e godersi i modelli visualizzati (scie luminose, cielo notturno, sole, nuvole). Quando lo schermo di Oppo Find N è inclinato di meno di 60 gradi, sposta automaticamente l’immagine di anteprima sullo schermo inferiore per una ripresa più semplice.

La nuova interfaccia della fotocamera consente di utilizzare l’ampio schermo interno per scattare foto da un lato, mentre dall’altro lato si visualizza e si condivide l’ultimo scatto.

Il sistema della fotocamera posteriore può essere utilizzato anche per selfie di migliore qualità: basta utilizzare lo schermo di copertura per visualizzare in anteprima l’immagine. Inoltre, questi selfie possono essere azionati con i gesti delle mani, quindi non devi uscire dalla cornice per premere il pulsante di scatto.

disegni

Oppo Find N presenta un design curvo 3D sui bordi esterni per una facile manipolazione. Oppo Find N è disponibile in tre colori: nero, bianco e viola.

Offerte

Oppo Find N è dotato della piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 888, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. La sua capacità della batteria è di 4500 mAh e il SuperVOOC 33W può caricare il 55% della batteria in 30 minuti e tutto questo in 70 minuti. Dispone inoltre di ricarica wireless AirVOOC da 15 W compatibile con Qi e ricarica wireless inversa da 10 W. Oppo Find N ha anche un lettore di impronte digitali integrato.Alimentazione e un doppio sistema di altoparlanti Dolby Atmos per un suono dinamico e realistico.

L’Oppo Find N è già disponibile per il preordine in Cina e ha un prezzo di 7.699 yen (1.072 euro) per la variante da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione e 8.999 yen (1.252 euro) per la variante da 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.