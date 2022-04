Oppo Find X5 Lite con 5G e carica rapida 65W per 499 ¤ arriva in Spagna

Archivi – Oppo Find X5 Lite. — NICO KLEEMANN. – Archivi – Oppo Find X5 Lite.

PARIGI, 1er avr. (Bénin Actu/EP) –

Oppo an annoncé ce vendredi le lancement de la Scopri le X5 Lite nel mercato spagnoloil nuovo membro de la Serie Oppo Trova X5doté de la 5G e una carica rapida di 65W per 499 euro.

L’Oppo Find X5 Lite è alimentato dal processore. Dimensione 900e possiedi 8 Vai alla RAM estensibile e 256 Vai allo stockage interno è estensibile per carte MicroSD jusqu’à 1 To. En outre, l’appareil est doté de la Connectivité 5G et du système d’exploitation ColorOs 12.

Doté d’une batterie da 4 500 mAh, avec cinq niveaux de sécurité, il Find X5 Lite inclut la carica rapida. SUPERVOOC 65 W qui permet de recharger 25 % della batteria e cinq minuti.

Sul piano dell’affichage, l’Oppo Find X5 Lite è dotato di un AMOLED di 6,43 pollici, di una risoluzione FHD+ e di una frequenza di raffreddamento di 90 Hz. D’autre part, l’arrière de l’appareil est fini avec une Oppo Glowavec un verre dépoli résistant à 90 % aux empreintes digitalis et une résistance IPX4.

Doté d’une camera selfie de 32 Mpx et d’un module de camera arrière comprenant une camera principale de 64 Mpx, un objectif grand angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx, le Find X5 Lite… est particulièrement orienté vers le mode ritratto, être capaci di catturare immagini simili a cellule di appareils photo numériques, avec des effetti Bokeh, entre autres.

En ce qui concerne la video, l’appareil est doté de fonctionnalités racconta que Video ultra notturno e video ultra stabile. Un autre avantage offerto dall’OPPO Find X5 Lite è la nuova funzionalità Collegamento PCavec lequel l’utilisateur peut dupliquer son smartphone sur l’écran de l’order. finestre pour le contrôle sans fil et le partage de fichiers.

L’Oppo Find X5 Lite 5G è disponibile al prezzo di 499 € in blu e nero, e solo il 22 aprile, accompagnato da un pacchetto per un prezzo di 175 €. Il pacchetto per comporre gli artisti Oppo Enco Free2, il braccialetto intelligente Oppo Band Sport e un’unità di protezione, che si trova sul sito di commercio elettronico del marchio e dei principali dettagli. L’est égallement disponibile en noir per 499 euro chez les principaux opérateurs.