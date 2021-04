Importanti opere ambientali per i comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Sottoscritti questa mattina gli accordi con l’Eic

I comuni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore hanno firmato convenzioni per importanti opere ambientali. L’accordo con Ente Idrico Campano e Gori riguarda lavori di grande interesse per entrambe le città.

Il primo incontro ha riguardato Nocera Superiore. Questa mattina è stata ratificata la Convenzione dell’Accordo di programma per l’attuazione del “Piano Operativo Ambiente. Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020”. Tra le azioni in programma sono compresi quindi due interventi strategici per il territorio di Nocera Superiore: Cupa Mileto e Fiumarello.

L’importo complessivo dei due interventi è di circa 6 milioni di euro. Sono interventi finanziati con accordi di programma con il Ministero dell’Ambiente che andranno dunque a dare dignità alle zone interessate.

Per quanto concerne Nocera Inferiore, la convenzione riguarda l’affidamento dei lavori del secondo lotto fognario. Erano presenti Luca Mascolo (Pres.EIC), Giovanni Paolo Marati (GORI a.d.), Gerardo Califano (Dir. LL.PP. Comune Nocera), gli Assessori Imma Ugolino e Mario Prisco ed il consigliere Paolo De Maio. I lavori di realizzazione del 2° lotto del sistema fognario cittadino riguarderanno quindi il comparto di Fosso Imperatore, la zona di Chivoli e la zona cimitero.