Open School, nella terza puntata siamo all’IC “Carducci – Trezza”

Quante domande prima di iscrivere i bambini a scuola. Cosa vorrà fare da grande? E’ un tipo da lingue straniere o matematica? E se volesse imparare a suonare uno strumento?

Tante informazioni che possono mandare in confusione un genitore, perciò abbiamo cercato di offrire una formula nuova di conoscere l’Istituto scolastico, i docenti e i dirgenti scolastici: “Open School”.

In studio Giuseppe Ferrara e Maria Cristina De Rosa, inviata speciale Adriana Abbamonte.

Con un team così come rimanere seri? Eppure sono proprio loro a condurci con un sorriso in un nuovo modo di comunicare ai futuri studenti e alle loro famiglie le offerte formative messe in campo dagli istituti scolastici.

Open School si propone di guidare alunni e genitori nella giusta scelta dei percorsi educativi, cuciti su interessi e prospettive.

Nella terza puntata siamo andati a conoscere meglio l’IC Carducci – Trezza di Cava de’ Tirreni e abbiamo incontrato la Dirigente scolastica, Filomena Adinolfi, i docenti e gli studenti dell’Istituto.

Siete pronti per “Open School”?

