“Open School”, siamo andati all’ IIS “Gaetano Filangieri” – Cava de’ Tirreni

Scegliere l’indirizzo di studi giusto per i propri figli diventa sempre più difficile. Proviamo a farlo con un pò di leggerezza con “Open School”.

Tante informazioni, non sempre chiare, possono mandare in confusione un genitore, perciò abbiamo cercato di offrire una formula nuova di conoscere l’Istituto scolastico, i docenti e i dirigenti scolastici: “Open School”.

In studio Giuseppe Ferrara e Maria Cristina De Rosa, inviata speciale Adriana Abbamonte.

Con un team così come rimanere seri? Eppure sono proprio loro a condurci con un sorriso in un nuovo modo di comunicare ai futuri studenti e alle loro famiglie le offerte formative messe in campo dagli istituti scolastici.

Open School si propone di guidare alunni e genitori nella giusta scelta dei percorsi educativi, cuciti su interessi e prospettive.

Nella quarta puntata siamo andati a conoscere meglio l’Istituto di Istruzione Superiore “Gaetano Filangieri” di Cava de’ Tirreni e abbiamo incontrato la Dirigente scolastica, Franca Masi.

Siete pronti per “Open School”?

Le puntate di Open School sono disponibili su laRedazione.eu nella sezione Programmi e sul nostro canale You tube

Leggi anche: Online “Open School”, il nuovo format de laRed dedicato alle scuole