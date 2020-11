Per conoscerci da vicino anche a distanza. Il Liceo “De Filippis Galdi” sceglie la formula online

Non ha rinunciato il Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni ad incontrare, anche in periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, i giovani alunni della scuola media e le loro famiglie per presentare la propria offerta formativa.

“Ancora una volta la scuola è chiamata a non fermarsi – spiega la Dirigente Scolastica, Maria Alfano – e a porsi sempre come punto di riferimento irrinunciabile per i giovani anche e soprattutto nei momenti difficili come questo che tutti stiamo vivendo”.

Le giornate dell’Orientamento scolastico non si fermano e si spostano in modalità remota.

Si parte, domani, sabato, con quattro momenti, mattina e pomeriggio, di confronto a distanza.

Studenti e docenti del Liceo “De Filippis Galdi” incontreranno, attraverso la piattaforma Gsuite, gli alunni e i genitori delle sei scuole medie della città per illustrare loro i cinque indirizzi di studio (classico, musicale, linguistico, scienze umane e scienze umane con opzione economico-sociale) che compongono la realtà ricca e diversificata dell’Istituto.

Videolezioni, lezioni-concerto, conversazioni in lingua e video rappresentazioni saranno il veicolo per incuriosire, dialogare ed agevolare una scelta così importante come quella degli studi futuri.

Appuntamento, quindi, a domani, sabato, 21 novembre. Info sul sito www.defilippisgaldi.edu.it per il collegamento online.