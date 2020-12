Secondo appuntamento dell’Open Day al Liceo “De Filippis-Galdi” di Cava de’ Tirreni.

Ancora un appuntamento per orientare famiglie e giovani studenti delle scuole medie del territorio ad una scelta importante: quella degli studi di scuola superiore.

E così, nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza, il Liceo “De Filippis Galdi” di Cava de’ Tirreni non ha rinunciato a presentare la propria offerta formativa.

“In un momento in cui tutto sembra sospeso, anche per il susseguirsi di provvedimenti che riguardano la scuola, – dichiara la dirigente scolastica prof.ssa Maria Alfano – bisogna essere punto di riferimento saldo per i ragazzi che, con la scelta dell’indirizzo di studio, gettano le basi per il futuro universitario e lavorativo. Quest’anno ancor di più.”

E come da tradizione consolidata, quindi, avranno luogo, ma in modalità remota, le giornate dell’Orientamento scolastico.

Dopo il 21 novembre, che ha visto un notevole afflusso di alunni delle scuole di Cava de’ Tirreni, è la volta degli istituti dei comuni limitrofi che, sabato 19 dicembre, dalle ore 16 alle ore 18, “visiteranno” il Liceo De Filippis Galdi in un confronto a distanza.

Attraverso la piattaforma Gsuite, gli alunni e i genitori delle scuole medie del territorio incontreranno docenti e alunni del Liceo cittadino che illustreranno loro i cinque indirizzi di studio (classico, musicale, linguistico, scienze umane e scienze umane con opzione economico-sociale) che compongono la realtà ricca e diversificata dell’Istituto.

Videolezioni, lezioni-concerto, conversazioni in lingua e videorappresentazioni saranno il veicolo per incuriosire, dialogare ed agevolare una scelta così importante come quella degli studi futuri.

Appuntamento, quindi, a sabato prossimo.

Info sul sito www.defilippisgaldi.edu.it per collegamento online.