Open Day al Liceo “Marco Galdi” di Cava: online la diretta

Ultimo giorno di Open Day al Liceo “M. Galdi” di Cava de’ Tirreni. Naturalmente non potevamo mancare!

Cava de’ Tirreni. Di nuovo in azione per l’ultimo giorno di Open Day! Oggi di scena al plesso “Galdi” di via Rosario Senatore per conoscere l’offerta formativa dell’indirizzo #classico e #musicale.

Con noi tanti ospiti e dei neo presentatori di eccezione che ci hanno accompagnato in una divertente diretta presso la sede del “Galdi”.

Come sempre ad accoglierci la dirigente scolastica Maria Alfano che ai nostri microfoni ha illustrato la ricca offerta formativa dei due indirizzo: classico e musicale e annunciato in antemprica la stesura di un libro con le testimonianze degli ex alunni. Le modalità per partecipare nell’intervista.