Online Open School, il nuovo format de laRed dedicato alle scuole

Nella prima puntata il Liceo “De Filippis – Galdi” di Cava de’ Tirreni

Distanziamento, sicurezza, protocolli e regole sanitarie in quotidiana evoluzione: il Covid19 ha profondamente cambiato la realtà del nostro sistema scolastico.

Resta però la necessità di continuare a garantire il diritto allo studio. Cambiano le modalità, ma non gli obiettivi. Per questo motivo, laRed ha pensato ad un nuovo modo di comunicare ai futuri studenti e alle loro famiglie le offerte formative messe in campo dagli istituti scolastici, per guidare gli alunni nella scelta dei futuri percorsi educativi, cuciti sui loro interessi e le loro prospettive.

In tempi di didattica integrata, diventa dunque necessario immaginare una nuova modalità di comunicazione che renda gli Open Day fruibili online.

Da qui l’idea di Open School, il nuovo format targato laRed, dedicato alle scuole.

Un programma dedicato alle scuole: un nuovo modo di comunicare ai futuri studenti e alle loro famiglie le offerte formative messe in campo dagli istituti scolastici.

Online la prima puntata di “Open School”

Partiamo con il Liceo “De Filippis – Galdi” di Cava de’ Tirreni, dove abbiamo incontrato il Dirigente Scolastico Maria Alfano, i docenti e gli studenti dell’Istituto.

Leggi anche: Open Day al Liceo “Marco Galdi” di Cava: online la diretta