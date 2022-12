Online i dati di 300.000 clienti Belfius: la banca reagisce

Secondo un sito web specializzato in nuove tecnologie, un hacker ha esposto i dati di 800.000 clienti di una banca spagnola e 300.000 clienti di una banca belga, in questo caso Belfius.







meIl chief technology officer della banca, Bram Sommers, ha dichiarato lunedì sera che non vi era alcun collegamento diretto tra i dati pubblicati online da un hacker e Belvius Bank. Il media belga DataNews ha annunciato oggi che i dati personali di 300.000 clienti della Belfius Bank sono stati messi in vendita da un hacker online.

Secondo i media, che hanno analizzato i dati sulla vendita, risultano particolarmente chiari l’indirizzo e il numero di telefono di alcuni clienti. Include anche l’ID del cliente, la data di nascita, il numero di conto e il numero di conto bancario internazionale (IBAN). Tuttavia, l’elenco non contiene dettagli finanziari come lo stato dei conti o le transazioni effettuate, secondo DataNews.

Il leaker ha affermato che i dati provenivano dai call center e che quest’anno non sono mai stati divulgati, senza specificare se si trattasse di call center Bellevues o esterni alla banca. Belvius aveva inizialmente indicato a Belga di non essere a conoscenza di un problema di sicurezza o di una fuga di dati.

Nessuna perdita interna

Dopo un’analisi dettagliata, la banca afferma ora che non vi è alcun problema di sicurezza al suo interno. “È un problema più grande, non una perdita da parte nostra”, ha detto lunedì sera il chief technology officer della banca, Bram Somers.

Secondo lo specialista di hacking Inti De Ceukelaire, ha scritto su Twitter le informazioni pubblicate su Internet tramite un operatore di un call center turco o kosovaro. Secondo lui, oltre ai dati dei clienti Belfius, potrebbero essere state pubblicate anche informazioni relative ai clienti ING.

“Questo non significa che questi call center lavorino per le banche”, afferma lo specialista. “Il venditore (hacker, ndr) parla di Belfius e ING basandosi sul codice SWIFT/BIC (per gli account, ndr) – molte aziende memorizzano questi dati finanziari senza che provengano direttamente dalla banca”.

“Questo non è un call center di Bellevues”, afferma la banca. I dati potrebbero essere stati raccolti durante gli acquisti online. “Questo conferma che Belvius non ha nulla a che fare con questa situazione.” La Banca continua a monitorare attentamente la situazione e avverte i propri clienti dei tentativi di phishing.

Da parte sua, ING ha dichiarato di non avere problemi di sicurezza interna. “Abbiamo indagato sulla situazione, parlato con il nostro personale IT e non abbiamo identificato problemi di sicurezza”, ha dichiarato il portavoce Gianni de Muenck. “Stiamo indagando su questo e chiediamo ai clienti di rimanere vigili sui potenziali tentativi di phishing”.