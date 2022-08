OnePlus presenta il suo nuovo smartphone, il 10T

Infine, non vi è alcuna riduzione di prezzo per il detentore del marchio, ma c’è una grande mossa nel mercato.

OnePlus ha presentato mercoledì il suo nuovo smartphone OnePlus 10T durante un evento a New York. Il produttore di smartphone aveva già introdotto un nuovo modello all’inizio dell’anno con OnePlus 10 Pro, che doveva essere la versione di fascia alta del suo telefono di punta. Il 10T assume il design, ma anche la maggior parte delle caratteristiche.

Non abbiamo paura di dirlo, al prezzo che viene offerto (699 euro), il OnePlus 10T è un vero affare. Mantiene le caratteristiche di uno smartphone di fascia molto alta pur facendo solo pochi compromessi. Chiaramente è molto vicino al 10 Pro in quanto a specifiche tecniche, forse troppo visto che pochissimi elementi contraddistinguono i due modelli. Si concede persino il lusso di avere un caricabatterie più potente: 150 watt contro solo 80 watt per il 10 Pro.

In termini di prestazioni, il 10T non ha nulla da invidiare al 10 Pro. È dotato di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 e fino a 16 GB di RAM. Un notevole miglioramento rispetto al modello precedente e soprattutto una performance simile a quella degli smartphone venduti a 1000 euro.

L’innovazione di quest’anno arriva però dal sistema di raffreddamento, che secondo OnePlus è il più evoluto sul mercato, che mantiene lo smartphone alla giusta temperatura anche con un uso intenso.

Altra novità è il sistema di ricarica ultraveloce ereditato dagli smartphone OPPO. Il dispositivo è dotato di un caricabatterie da 150W in grado di caricare il tuo smartphone dallo 0 al 100% in 19 minuti.

In termini di design, il dispositivo eredita la stessa estetica del 10 Pro, con una leggera modifica: è scomparso lo slider, che ha permesso di passare facilmente alla modalità silenziosa.

Tuttavia, OnePlus ha dovuto scendere a compromessi rispetto al 10 Pro. Principalmente, a livello di telecamera. Si passa da una foto di gruppo/ultra grandangolo/zoom a una combo ritratto/ultra grandangolo/macro, meno interessante perché non c’è più zoom ottico, e anche meno impressionante passando da un sensore da 50 megapixel a un 8 -megapixel ultra grandangolare …dal primo eco, è qui che il 10T perde più piume.

E poi, ovviamente, a livello di schermo, che va da uno schermo QHD+ (3216 x 1440) a uno schermo FHD+ (2412 x 1080). State tranquilli, stiamo ancora utilizzando la tecnologia OLED, con uno schermo a 120Hz, ma la risoluzione doveva essere abbassata.

Due piccole concessioni che alla fine sembrano molto accettabili viste le prestazioni dello smartphone e il prezzo a cui lo smartphone viene venduto. Il OnePlus 10T sarà disponibile dal 25 agosto e partirà da 699 euro per la versione 8+128 GB e 799 euro per la versione 16+256 GB.

A proposito, notiamo una grande promessa da parte del produttore, che ora garantisce 4 anni di aggiornamenti di sicurezza e tre importanti aggiornamenti Android.

