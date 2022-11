One Love: i Red Devils indossano una maglia da riscaldamento bandita dalla FIFA

I Red Devils hanno scattato la loro tradizionale foto di squadra venerdì ad Abu Samra, il loro campo base per la Coppa del Mondo in Qatar. Oltre ai luoghi comuni che passeranno alla storia con le tradizionali magliette rosse, la nazionale belga si è distinta con la maglia colorata da riscaldamento, Che è stato bandito dalla FIFA per il suo design simile ad un arcobalenosimbolo della comunità LGBT. In entrambe le foto, il capitano belga Pericolo dell’Eden indossa un distintivol’amore di unoLa federazione belga ha anche pubblicato le illustrazioni su Twitter, affermando: “l’amore di unoE disegna un arcobaleno.

Sette confederazioni europee, vale a dire Belgio, Inghilterra, Galles, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, hanno previsto che i loro capitani indossino una fascia colorata al braccio.l’amore di uno“Contro la discriminazione. Lunedì hanno dovuto arrendersi di fronte a una minaccia”.Rigori sportiviDalla FIFA che non ha specificato.

Oltre alla tuta da riscaldamento, il Belgio ha visto la sua seconda maglia fallita anche dalla FIFA. La FIFA ha chiesto alla Federazione belga Da adattare la maglia bianca dei Diavoli Perché contiene la parolal’amoreAll’interno del colletto.