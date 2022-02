On sait quand l’élévation du niveau de la mer a brusquement dépassé le stade de la variabilité naturelle

Cela vous interressera aussi

[EN VIDÉO] Le niveau de la mer pourrait monter de presque un mètre d’ici 2100 Les satellites altimétriques sont un bon moyen de mesurer précisément la hausse du niveau des mers due au changement climatique. En orbite, ils sont témoins des plus subtils changes et peuvent les relever avec une précision millimétrique. Le Cnes (Centre national d’études spaziales) nous en dit plus au cours de cette vidéo.

Selon une étude publiée dans Comunicazioni sulla naturales chercheurs ont découvert que l’augmentation du niveau de la mer a clairement dépassé lo stade de la variabilità naturale des 1863. Sans surprise, c’est aussi à ce moment-là que les premiers effets du réchauffement climatique ont commencé à se faire sentir dans les océans, ainsi que la fonte dei ghiacciai, directement en lien avec l’activité humaine. Le réchauffement des océans et la fonte des glaces sont les deux principalis cause de l’élévation du niveau de la mer.

Pendente 1.700 anni, l’étude montre que le niveau global de la mer a subi des models régulières, mais faibles : le niveau a perdu jusqu’à 0,3 millimètre et a gagné jusqu’à 0,2 millimètre. Entre 1700 et 1760, juste avant la Rivoluzione industriale et l’utilisation massive des énergies fossiles, le niveau de la mer a subi une baisse de 0,1 millimètre.

Un cambiamento radicale è stato eseguito in privato tra il 1940 e il 2000, può essere il niveau globale del mercato in cui è stato spostato il livello di 1,4 millimetri per un ! Cet intervalle de 60 ans (1940 à 2000) a démontré une accélération sans précédent de l’augmentation du niveau de la mer, laquelle dépasse tout ce qui s’était passé depuis près de 2.000 ans. Gli studi archeologici, l’analisi dei sédimenti e la geochimia montrent que le nord de l’océan Atlantique est la zone où cette accélération s’est produite en premier. Au nord de l’océan Atlantique, cette soudaine accélération s’est mise en place à partir du milieu du XIXe siècle, più esattezza entre 1820 et 1860 selon le Dernier Rapport du Giec. Dans le reste de l’océan Atlantique par contre, l’accélération n’a débuté qu’au milieu du XXe siecle.

Le lien entre réchauffement et élévation du niveau de la mer

Rappelons que l’usage des énergies fossiles (gaz, petrolio, carbonelibère de grandi quantità de gaz à effet de serre : ioozonole diossido di carbonela vapeur d’eau, le metano et le protosside d’azote sont les principaux gaz partecipante à cet effet de serre qui form un « couvercle » dans l’atmosphère, piégeant une partie de la chaeur sur Terre. En plus de la fonte des glaces terrestres, le réchauffement des océans conduit à une dilatazione de l’eau. Selone Conservazione-Natura« La hausse du niveau des océans est liée pour 1/3 à la dilatation des océans, et pour 2/3 à la fonte des glaciers de montagne et des calotte polari ». Cette fonte est principalement percettibile dans les régions polarires de l’Artico et de l’Antartide. « La fonte totale dell’Antarctique équivaudrait à une hausse du niveau de la mer de l’ordre de 60 mètres auxquels il faudrait ajouter la fonte du Groenland, de l’ordre de 7 mètres de plus », annunciare Conservazione-Natura. Selon le Dernier Rapport du Giec publié en août 2021, il faut s’attendre à une hausse moyenne de 50 centimètres d’ici la fin du siècle, et de 2 mètres d’ici 2300, voire avant.

Cette hausse aura pour conséquence la disparition sous l’eau de certees terres, conduisant à la migration de milioni di rifugiati climatici et à des risques accrus de immersione marina in cas de tempo tu seiOuragan.