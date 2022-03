«On a passé un checkpoint et ils se sont mis à nous tirer dessus», blessé, l’autre giornalista témoigne

Un giornalista americano a été tué et un autre blessé par balles dimanche à Irpin, à la lisière nord-ouest de Kiev, où les force ukrainiennes combattent les force russes.

Les deux hommes ont été touchés alors qu’ils circulaient en voiture avec un civil ukrainien, également blessé, a précisé à l’AFP Danylo Shapovalov, un médecin engagé auprès des force ukrainiennes en charge a les pris. Un giornalista dell’AFP a vu le corps du giornalistie tué, et an expliqué que la victime avait “reçu une balle dans la nuque et a été tuée sur le coup”.

La vittima è Brent Renaud, Photographe et réalisateur indipendente âgé de 50 ans. Il est le premier giornalista étranger à être tué depuis le début de la guerre en Ucraina, indiquent nos confrères de RTL.

Juan Arrendondo, l’autre giornalista, qui lui a été blessé, a raconté ce qui était arrivé dans une video qu’il a filmée depuis l’hôpital: «Nous étions partis filmer des réfugiés en zone de quitter la train. On est montés dans une voiture, quelqu’un a proposé de nous emmener de l’autre côté du pont. On a passé un checkpoint et ils se sont mis à nous tirer dessus. Le Conducteur a fait demi-tour et ils ont continué à tirer», spiega Juan Arrendondo.

Su Twitter, il comitato per la protezione dei giornalisti a scritto: “Les force russes en Ukraine doivent cesser immédiatement toutes violentes contre les journales et les civils, et celui qui a tué Renaud, quel qu’il soit, devra rendre des comptes.”

