Omar Si i motivi che lo hanno spinto a lasciare la Francia con la sua famiglia

In un’intervista alla rivista psicologiaOmar Sy ha spiegato perché ha deciso di vivere a Los Angeles con la sua famiglia.

Omar Sy si è lasciato andare ad alcuni segreti. In un’intervista alla rivista psicologiaL’attore francese, che è la copertina dell’ultimo numero, ha spiegato i motivi della sua partenza per Los Angeles. una stella thermos Ha affermato che quando il suo “servizio post-vendita sulle emissioni” è terminato nel 2012, la sua prima intenzione era quella di “ Trascorri un anno al sole, divertiti e poi torna ».

Perché ha passato anche Californie sul suo passato di comico e suo padre, Hélène, sul destino dei suoi figli: Selly (21 anni), Sabah (19 anni), Tidiane (16 anni) e Alhadji (13 anni). La più giovane, il cui nome è Amani Nour, è nata nel 2017. È l’unica dei fratelli a essere nata nella Città degli Angeli.

« Ha funzionato molto meglio di quanto avremmo potuto immaginare. C’erano posti di lavoro, ci sentivamo bene lì e trovavamo una qualche forma di sollievo da quello che avevamo appena vissuto in Francia. Là la fama è più dolce “, famiglie al mensile.

« Dopo il successo di Intouchables “Omar Sy è stato elevato al rango di star. La sua vita quotidiana in Francia è diventata più difficile per lui e per i suoi cari”. Sono passato da Omar e Farid (Testo, ndr) a Omar C. Mi chiedevo cosa fare con questo nuovo stato. Avevo bisogno di proteggere i miei figli. per proteggermi. Quindi abbiamo portato il nostro – ha continuato l’umorista di Evelyn.

Nell’ottobre 2014, Omar Sy ha parlato della sua partenza per gli Stati Uniti. “ Quando li ho lasciati a scuola, mi ha commosso il fatto di non essere più il loro padre e che fossero solo i figli di Omar Sy. Stanno iniziando a perdere i loro nomi. Sono venuto per conquistare il loro spazio, la scuola, quel luogo dove dovrebbero prosperare lo catturò Ops.