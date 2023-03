Oltre 100 negozi chiusi, consegne annullate… Aggiornamento movimento social Delhaize

ILIl movimento di sciopero non si indebolisce a Delhaize. Questo sabato, 103 dei 128 negozi integrati sono rimasti chiusi, rispetto agli 83 di venerdì, secondo un portavoce di Lion Brand. I 25 negozi aperti al momento non hanno problemi di approvvigionamento e sono stati consegnati come previsto.

Gli scioperanti bloccano i negozi per celebrare la loro opposizione ai piani del management di concedere in franchising i 128 negozi integrati di Delhaize. Questo annuncio ha avuto un effetto bomba tra i dipendenti che temevano il deterioramento delle condizioni di lavoro.

Per sopperire alla chiusura dei negozi, una settimana fa il brand ha annunciato la consegna gratuita della spesa a domicilio. Secondo i sindacati, questo è un modo per “aggirare lo sciopero”. “Rappresenta più o meno 18.000 euro al giorno, quindi rispetto al numero di giorni in cui offrono questa consegna gratuita, possiamo considerarlo equivalente a quattro stipendi annuali dei lavoratori commerciali”, spiega Myriam Djegham, ministro del commercio nazionale del CNE, in un microfono Informazioni RTL. I salari nel commercio sono particolarmente bassi. Ancora una volta incontriamo una forma di disprezzo da parte del nostro datore di lavoro. »

La catena di supermercati si rammarica anche di aver bloccato la sindacazione del magazzino di Delhome, una società che gestisce le consegne per l’e-commerce di Delhaize, a Drogenbos. Gli attivisti del Joint Front avevano organizzato un picchetto alle 5 del mattino. Il sit-in ha portato all’annullamento della consegna di circa 1.000 ordini nella regione di Bruxelles.

Miriam Djgam, ministro del commercio nazionale di Belga, ha detto a Belga che il “ban warning” attuato dai sindacati a Drogynbos, presso il magazzino di Delhome, una società che gestisce le spedizioni di e-commerce a Delhaize, è terminato intorno alle 13:00. CNE.

“Abbiamo sfidato la direzione del sito sulla base del fatto che, dopo la consegna gratuita, i lavoratori non avevano più armi per evadere gli ordini”, ha affermato Myriam Dajam. “Ci hanno detto che erano sorpresi. Questa reazione è ridicola”.