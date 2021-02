Olimpiadi di Matematica, prima prova al “Genoino” di Cava

Gli studenti avranno 90 minuti per superare la fase preliminare della selezione nazionale

Cava de’ Tirreni. Al via domani, al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava de’ Tirreni, le Olimpiadi della Matematica, organizzate a livello nazionale dall’Umi (Unione matematici italiani).

L’iniziativa – coordinata dalle docenti di matematica Clementina Fattorosi Di Barnaba e Caterina Falivene – è il primo momento di una selezione che, poi, avrà due ulteriore fasi: quella distrettuale e quella nazionale.

Quest’anno, a causa del Covid, la prova per le Olimpiadi di Matematica non si terrà nell’aula magna dell’istituto ma in modalità online. I ragazzi del biennio saranno chiamati a risolvere 16 quesiti, mentre quelli del triennio 20. Il tempo a disposizione per entrambe le categorie è di 90 minuti.

«Siamo felici di essere riusciti ad organizzare la gara anche in un momento così difficile – ha spiegato la professoressa Fattorosi Di Barnaba –. Le Olimpiadi di Matematica sono un momento di crescita per gli studenti che, nel corso degli anni, hanno portato a casa prestigiosi premi; il nostro istituto, infatti, si è sempre distinto per il suo altissimo livello».