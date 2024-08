Olimpiadi 2024: quanto guadagna un atleta?

Oltre alle medaglie, alcuni atleti riceveranno un primo premio a 6 cifre. Cosa guadagneranno in modo tangibile gli atleti belgi?

Gli importi ricevuti dipendono dalla medaglia o dalle medaglie guadagnate dagli atleti. Gli importi sono fissati dal Comitato Olimpico Belga, vediamoli insieme.

Per la medaglia d’oro la ricompensa è di 50.000 euro, per la medaglia d’argento 30.000 euro e per quella di bronzo 20.000 euro. Questi importi sono somme forfettarie e paga la Lotteria Nazionale.