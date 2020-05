Olevano sul Tusciano: fede, storia, arte e cultura alla Grotta di San Michele

Olevano sul Tusciano. Venerdì 8 maggio, alle ore 10,00, presso la Grotta di San Michele in occasione della tradizionale festa patronale, sarà celebrata la Santa Messa.

La funzione religiosa sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Radio Flash, per permettere alla popolazione di partecipare spiritualmente ad un evento estremamente sentito dalla comunità olevanese, in onore di San Michele Arcangelo, protettore dalle pestilenze.

Per i noti motivi di sicurezza legati alla pandemia, infatti, saranno ammesse all’evento solo le persone autorizzate dal Sindaco e necessarie per la celebrazione. Non sarà consentita a nessun altro la salita alla Grotta.

La Grotta è stata per molti secoli luogo di pellegrinaggio internazionale e penitenza e oggi è uno dei siti archeologici più importanti al mondo di studio dell’alto Medioevo.

Per l’occasione i musicisti, Angelo Plaitano e Pasquale Di Lascio del gruppo “I sette bocche”, attenti studiosi di musica antica e popolare, suoneranno le riproduzioni degli antichi flauti che accompagnavano le celebrazioni nella Grotta di San Michele.

La Santa Messa di venerdì 8 maggio è stata resa possibile, seguendo tutte le norme di sicurezza richieste da questo particolare momento, dalla sensibilità dell’Amministrazione Comunale di Olevano sul Tusciano e del Sindaco, Michele Volzone e dal Parroco dell’Unità Pastorale di Olevano, don Marco De Simone, che celebrerà la Santa Messa, e dallo staff di Radio Flash, diretto da Antonio Lanzotto che permetterà la partecipazione spirituale dei fedeli attraverso lo streaming su internet (pagina facebook di RadioFlash).

La Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e Banca Campania Centro, che da mesi stanno portando avanti un progetto per la valorizzazione turistico-culturale del territorio Olevanese, sono accanto a questa iniziativa.