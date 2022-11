Office 2021 for life e Windows 10 da 5.62€ + sconto fino al -62%

Il Venerdì nero Alla fine è arrivato a Godeal24. Per celebrare l’occasione come si deve, il venditore online offre una licenza a vita di Office 2021, ma anche Windows 10 a soli 5,62€. Trova tutti i buoni piani software per PC con uno sconto fino al -90% in alcuni casi in questo articolo.

Forse hai pensato di acquistare Windows 10 Pro o Office 2021 Pro dal Microsoft Store ufficiale? Il problema è che sono molti soldi da spendere, ad esempio solo la suite Office 2021 Pro che parte da $ 439,99. Fortunatamente, il Venerdì nero Godeal24 ti consente di acquistare una licenza originale di Office 2021 Pro a soli € 24,25, un acquisto una tantum che ti durerà tutta la vita. Se hai molti computer o stai acquistando con gli amici, ti consigliamo di scegliere il pacchetto Office 2021 Pro 5PC a soli 13€/pc. Durante l’installazione e l’uso, Godeal24 fornisce supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e promette un servizio post-vendita a vita!

Offerte limitate: ottieni la suite ufficiale MS Office 2021 a partire da € 13,05

Microsoft Office 2021 Professional Plus (1 PC) a meno di 24,25 €

Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PC a soli € 65,25 (€ 13,05 per PC)

Durante il Black Friday, acquista il bundle PC Windows 10 Pro 2 a partire da 5,62€/pz! Inoltre, puoi eseguire l’aggiornamento all’ultima versione di Windows 11 Pro gratuitamente. Se non vuoi complicarti la vita, puoi anche acquistare Windows 11 Pro a titolo definitivo a soli 10,25€! Godeal24 ha anche lanciato una varietà di combinazioni: se hai più computer a casa o vuoi fare shopping con gli amici, puoi scegliere una combinazione di più switch o più computer, che è più conveniente!

Acquista una licenza Windows 10 Pro da € 5,62!

Windows 10 Professional a 7,25 euro

Windows 11 Professional a 10,25 euro

Windows 10 Professional (2 PC) a soli € 11,25 (€ 5,62 per PC)

Approfitta anche delle seguenti offerte:

Approfitta del 62% di sconto sui pacchetti e sui prodotti MS Office con il codice “FUT62”

Se sei interessato ai seguenti prodotti, hai uno sconto fino al -50% utilizzando il codice “FUT50”

Godeal24 ha uno sportello unico professionale con un ampio catalogo di licenze digitali legali e garantite al 100%. Puoi ottenere lo stesso programma con oltre l’80% di sconto ed è ancora ufficiale. Non solo i più diffusi sistemi operativi Windows e Office, ma anche Software per computer e dispositivi mobili Più pratico, come la serie IOBIT, Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

I migliori prezzi per i migliori prodotti:

Godeal24 è un distributore di licenze Microsoft e dei principali software di sicurezza informatica. Puoi controllare le loro recensioni su Trust Pilot. L’azienda è nota per la qualità dell’esperienza d’acquisto e per i tanti vantaggi offerti dallo store: oltre alla possibilità di scegliere tra tanti prodotti originali con sconti fino al 90%, la consegna digitale ti permetterà di ricevere il tuo programma direttamente in il tuo indirizzo e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. È un metodo di consegna molto conveniente per l’acquirente.

Godeal24 promette inoltre di fornire supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un servizio post-vendita a vita e che è possibile utilizzare il prodotto senza alcun problema!

Se necessario, contatta Godeal24: [email protected]