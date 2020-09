Nuovo ufficio postale a Nocera Superiore: ieri sopralluogo a Materdomini

Nuovo ufficio postale a Nocera Superiore. Si sposterà nella piazzetta di Materdomini l’attuale sede distaccata di via Garibaldi

Sopralluogo nella mattinata di ieri per il nuovo ufficio postale a Nocera Superiore. L’attuale sede distaccata di via Garibaldi si trasferirà a Materdomini.

Visionati dai tecnici di Poste Italiane alcuni locali nella piazzetta antistante il santuario. Il sindaco ha tenuto a ringraziare Poste per la disponibilità verso la richiesta di trasferimento del piccolo ufficio di via Garibaldi.

Si attende ora lo studio di fattibilità da parte di Poste Italiane, che indicherà quale dei locali visionati sarà scelto per la nuova sede distaccata. Da sottolineare la breve distanza tra quello attuale e il nuovo ufficio postale, così da non arrecare troppi disagi agli utenti della zona.

La scelta di cambiare è dettata in particolar modo dalla presenza di barriere architettoniche per i locali di via Garibaldi. I possibili uffici visionati ieri, infatti, hanno ingressi a livello della strada che consentono più facile accesso alle persone in carrozzina o con difficoltà di deambulazione.

La nuova allocazione permetterebbe anche di eliminare i problemi al traffico su via Garibaldi. Negli orari di apertura, infatti, si parcheggia in modo approssimativo e la sosta selvaggia finisce per intralciare la circolazione in entrambi i sensi di marcia.