Nuovo record nel 2022 per le emissioni di anidride carbonica da energia, ma inferiore alle attese

Le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 6% nel 2021, con le restrizioni legate al Covid-19 in calo.

pubblicato Il 02/03/2023 alle 07:37

Questo contenuto non è accessibile. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, 550 milioni di tonnellate di anidride carbonica sono state evitate anche grazie alle nuove infrastrutture energetiche a basse emissioni di carbonio. LUKE SHARRETT/GETTY IMAGES NORD AMERICA/Getty Images via AFP

Le emissioni globali di anidride carbonica legate all’energia sono aumentate ulteriormente nel 2022, dello 0,9%, raggiungendo un nuovo record, anche se inferiore alle attese grazie al boom energetico e tecnologie verdiLo ha annunciato giovedì l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA). “Il rischio di una crescita incontrollata delle emissioni non si è concretizzato a causa dell’aumento dell’uso del carbone nel contesto della crisi energetica e dell’aumento del solare, dell’eolico, delle auto elettriche, dell’efficienza energetica e di altri fattori che hanno rallentato l’aumento del biossido di carboniolo rileva giovedì l’Agenzia internazionale dell’energia in un’analisi basata su dati nazionali pubblici.

Le emissioni di energia (più di tre quarti di tutti i gas serra) vengono mantenuteTraiettoria di crescita insostenibilealimentando la perturbazione climatica, ma allarmando l’Agenzia internazionale dell’energia che chiede un’azione più forte.Nel 2022, le emissioni di anidride carbonica da energia sono aumentate dello 0,9%, fino a un livello record di oltre 36,8 miliardi di tonnellate, secondo il rapporto.

Aumento dell’uso di combustibili fossili

Ma secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, 550 milioni di tonnellate di anidride carbonica sono state evitate anche grazie alle nuove infrastrutture energetiche. base in carbonio. Lo scorso anno, le rinnovabili hanno rappresentato il 90% della crescita della produzione di elettricità. Nel 2021, l’aumento annuo delle emissioni legate all’energia ha raggiunto il 6%, dopo un anno Covid eccezionalmente lento.

Nell’ultimo anno, le emissioni sono state alimentate da un maggiore utilizzo di combustibili fossili legato in particolare al ritorno di eventi meteorologici estremi o anche alle difficoltà di gestione di un numero senza precedenti di combustibili fossili. Reattori nucleari. Le emissioni derivanti dalla combustione del carbone, che spesso in Asia ma anche in Europa ha sostituito il gas, diventato troppo caro, sono aumentate dell’1,6%.

Le emissioni legate al petrolio sono aumentate del 2,5%, ma sono rimaste al di sotto dei livelli pre-Covid. La metà di tale crescita proviene dalla ripresa del traffico aereo, spiega l’Agenzia internazionale per l’energia. Geograficamente, l’Asia esclusa la Cina ha visto le sue emissioni aumentare del 4,2%, trainate dalla sua crescita economica. La Cina, che è soggetta a restrizioni a causa del Covid, rimane allo stesso livello di emissioni.

Le emissioni di combustibili fossili continuano a crescere.

Nell’Unione Europea le emissioni sono scese del 2,5%, grazie allo spread record delle rinnovabili a fronte del ritorno del carbone. Negli Stati Uniti è aumentata dello 0,8%, con la domanda di energia in forte aumento a causa delle temperature estreme. “Gli effetti della crisi energetica non hanno portato alla crescita esplosiva delle emissioni che avevamo paventato, grazie alla notevole crescita delle rinnovabili, dei veicoli elettrici, delle pompe di calore e delle tecnologie per l’efficienza energetica. Senza di esso, la crescita delle emissioni di anidride carbonica sarebbe stata quasi tre volte superioreIl direttore dell’AIE Fatih Birol ha commentato.

«Tuttavia, le emissioni da combustibili fossili (petrolio, gas e carbone, ndr) continuano a crescere, ostacolando gli sforzi per raggiungere gli obiettivi climatici globali.Ha esortato le società coinvolte ad agire. “Le aziende internazionali e nazionali nel settore dei combustibili fossili stanno raccogliendo entrate record e devono assumersi la loro parte di responsabilità, in linea con i loro impegni pubblici sul clima. Devono rivedere le loro strategie nella direzione di una reale riduzione delle loro emissioniHa confermato.