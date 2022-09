Nuovo motore e più autonomia da Zoé

Il motore elettrico 208 cambia il motore e la batteria. Ora pubblicizza 156 CV e un’autonomia di 400 km.

Prima di cambiare aspetto, nel corso del 2023, lo era e-208 Cambia il foglio dati. Versione elettrica piccola Peugeot Adotta un nuovo motore, annunciato dai nuovi e-308 e DS. Si tratta di un blocco fornito da Emotors, la joint venture costituita da PSA (prima della fusione con Fiat) e dalla giapponese Nidec. La potenza aumenta da 100 a 115 kW, o da 136 a 156 CV. Coppia massima – 260 Nm.

Nuova anche la batteria da 400V. La capacità totale aumenta da 50 a 51 kWh. La rete va da 46,2 a 48,1 kWh. Così l’autonomia aumenterà nuovamente. È migliorata di 22 km nel 2021, ovvero 362 km, grazie a miglioramenti, come gli pneumatici da 16 pollici nella A+, o un rapporto di trasmissione ribassato. Grazie alla batteria più grande, Peugeot ora promette circa 400 km (l’omogeneità è in attesa). O poco meglio di 395 km da Zoé.



Peugeot si distingue anche per i consumi contenuti, 12 kWh ogni 100 km (l’e-208 Like è attualmente pubblicizzata sul sito Peugeot al 14.2). Non ci sono cambiamenti dal lato della spedizione. In corrente alternata raggiunge 7,4 kW di serie e 11 kW come optional. Per la ricarica CC a velocità fino a 100 kW. In questo modo è possibile passare dal 20% all’80% in meno di 25 minuti.

Peugeot ha annunciato che questa nuova versione “sarà sul mercato nel corso del 2023”.