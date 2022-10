Nuovo laptop Apple con uno sconto (Sì, davvero)

L’ultimo MacBook Air di Apple, introdotto lo scorso luglio, dotato del chip M2, è già stato messo in vendita. Su Amazon, il prezzo di questo laptop è stato ridotto del 5%, il che porta il suo prezzo a meno di 1.430 euro.

Lo scorso luglio, Apple ha fatto una sorpresa introducendo un nuovo laptop, Con MacBook Air 2022. Si vende a 1.499 euro, e puoi ordinarlo in sconto su Amazon grazie allo sconto del 5%. Viene quindi venduto ad un prezzo di 1.429 euro.

Questo laptop è stato riprogettato attorno al chip M2 di nuova generazione, l’ultimo processore dedicato di Apple per MacBook. Leggero, questo laptop pesa solo 1,24 kg ed è spesso 1,13 cm. Ti accompagnerà in tutti i tuoi viaggi.

Il nuovo Apple MacBook Air torna in sconto

MacBook Air venduto in promozione su Amazon in grigio siderale. È disponibile nella sua versione con una capacità di archiviazione di 256 GB e 8 GB di RAM. Il MacBook Air 2022 è dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici con una luminosità di oltre 500 nit, un’ampia gamma di colori P3 e una risoluzione di 2560 x 1664 pixel. Questo computer è potenziato dal chip M2 che offre una maggiore efficienza grazie alla nuova generazione di CPU a 8 core e GPU fino a 10 core. Questo PC è dotato di una videocamera FaceTime HD 1080p, un array di tre microfoni e un sistema audio quad con acustica spaziale per un suono chiaro, nitido e preciso. Il MacBook Air 2022 offre una durata della batteria fino a 18 ore. Con Magic Keyboard, puoi bloccare e sbloccare questo PC con Touch ID. Solitamente venduto a 1499 euro, puoi ordinare il MacBook Air 2022 a soli 1429 euro, solo su Amazon.

Comandante Le MacBook Air d’Apple

La redazione di BFMTV non è stata coinvolta nella produzione di questi contenuti. È più probabile che BFMTV riceva un compenso quando uno dei nostri lettori effettua un acquisto tramite i collegamenti inclusi in questo articolo.