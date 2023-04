Nuovi missili Stinger e carri armati Leopard per l’Ucraina | La guerra in Ucraina

“La Lettonia ha risposto alla richiesta dell’Ucraina di fornire sistemi di difesa aerea e ha deciso di fornire all’Ucraina tutti i sistemi Stinger che abbiamo ancora. Faremo del nostro meglio per consegnarli il prima possibile”, ha dichiarato il ministro della Difesa Inara Mornes. Tuttavia, non ha fornito dettagli sul numero di dispositivi o sul programma di consegna.

L’Ucraina ha cercato di respingere un’invasione russa per 14 mesi e fa affidamento in gran parte sul sostegno degli alleati occidentali per il suo equipaggiamento militare. Venerdì, una cinquantina di paesi, tra cui il Belgio, si sono riuniti a Rammstein per discutere di questo aiuto. A seguito di questo incontro, sabato la Spagna ha annunciato la fornitura di sei dei dieci carri armati Leopard 2, che dovrebbero essere consegnati “entro pochi giorni”, secondo il ministro spagnolo Jose Manuel Albares (continua sotto).