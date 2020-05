“Nuovi Fattori di Successo”, a brillare è il Fragolino di Postiglione

Medaglia d’argento per l’azienda Mellis di Postiglione, alla VI edizione del concorso di Ismea “Nuovi fattori di Successo”. Una notizia che dona speranza in un momento di crisi sanitaria globale

Postiglione – La crisi sanitaria globale, provocata dal Covid-19, ha sconvolto, purtroppo, anche il nostro sistema produttivo, con la chiusura ed il rallentamento di moltissime attività.

Tuttavia, mai come adesso, è vietato perdere la speranza e la grinta, solo in questo modo potremo avviarci verso una ripresa, specie in termini di occupazione.

Lo sa bene Enrico Foti, impreditore agricolo dell’azienda Fragolino Mellis di Postiglione che, sin dagli inizi, quando la sua era solo “un’idea di un adolescente con tanti sogni”, non ha mai smesso di crederci. E, alla fine, ce l’ha fatta.

Durante gli anni, l’imprenditore Foti ha raggiunto diversi traguardi, riuscendo ad emergere in un settore, quello agricolo, affatto facile.

I sacrifici, però, alla fine vengono sempre ripagati.

La Mellis è arrivata al secondo posto della VII edizione del concorso “Nuovi Fattori di Successo”, organizzato da Ismea nell’ambito delle attività finanziate dal programma della Rete Rurale Nazionale 2019/2020.

La competizione era rivolta a tutti i giovani agricoltori, ed aveva come finalità la diffusione e la valorizzazione delle buone pratiche finanziate dall’Unione europea nello sviluppo rurale.

“Sono convinto che un punteggio così alto – racconta l’imprenditore Foti – è arrivato per aver creduto, sin da subito, nell’agricoltura biologica. Ho voluto portare avanti un sogno adolescenziale, un progetto d’impresa che voleva riportare alla luce un prodotto tipico tradizionale che, ormai, stava scomparendo. Tutto questo, rispettando l’ambiente. Ho voluto, infatti, creare un contesto ambientale incontaminato, in primis, con la costruzione del primo impianto di fitodepurazione in Campania, che permette la fitodepurazione delle acque reflue che possono scendere a valle senza inquinare”.

Una bella notizia, questa, che fa ben sperare, soprattutto ora. Per il Patron del Fragolino, il momento di “pausa forzata” è stato vissuto come un’opportunità: “Anche in momenti drammatici e preoccupanti come questo, chi fa impresa deve guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, scovare il lato positivo anche in situazioni particolari come il Covid-19. Con lo stare chiusi in casa si è fermata la frenesia, lo stress, il correre dalla mattina alla sera. Ho avuto, così, la possibilità di dedicare del tempo per riflettere su come apportare migliorie dove mancavano, per esempio, investendo nel Digital marketing. Sono sempre più convinto che sia il futuro e che bisogna innovare l’azienda sui canali social per accorciare sempre di più la filiera, ed arrivare con un solo click al consumatore finale.”