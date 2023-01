Nuovi documenti riservati scoperti a casa di Joe Biden

Questi nuovi documenti appartengono al vicepresidente Joe Biden. È molto delicato per Joe Biden, quando ha intenzione di candidarsi per la rielezione.

Inserito il 14/01/2023 alle 18:31



cLa Casa Bianca ha dichiarato sabato che altre cinque pagine di documenti riservati sono state trovate in una stanza adiacente al garage della casa della famiglia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Wilmington, nello stato orientale del Delaware.

Questi documenti, risalenti al mandato del vicepresidente Joe Biden dal 2009 al 2017, sono stati trovati in una stanza accanto al garage, dopo che giovedì sera è arrivato l’avvocato presidenziale Richard Sauber, quest’ultimo delineato in un comunicato stampa. . Nota che mercoledì si è recato in questa sontuosa residenza a Wilmington per sovrintendere al trasferimento di un primo lotto di documenti riservati alla giustizia.







Richard Sauber ha ricordato che mercoledì, durante una perquisizione domiciliare, gli avvocati personali del presidente hanno trovato, in questa stanza accanto al garage, una pagina contrassegnata come documento segreto.

Non avendo i permessi necessari per consultare questo tipo di documenti, questi avvocati non hanno spinto oltre le loro ricerche e hanno allertato il Dipartimento di Giustizia, come stabilito dal Consiglio della Casa Bianca.



Una legge del 1978 impone ai presidenti e ai vicepresidenti degli Stati Uniti di inviare tutte le e-mail, le lettere e altri documenti commerciali agli archivi nazionali.

Richard Sauber, autorizzato a prendere visione dei documenti riservati, scopre al suo arrivo altre cinque pagine, sei in totale, e rileva che i rappresentanti del ministero della Giustizia che lo accompagnano “sul posto” ne prendono possesso.