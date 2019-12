Nuovi artigiani digitali al CAD e il centro si colora per il Natale

Cava de’ Tirreni. Si è aperta ufficialmente sabato la seconda edizione dell’Atelier di Artigianato Digitale presso la struttura di viale Crispi.

Maniola, Sautech, Tec-up, Di Caprio Web School, GOLDesign, MM Ceramica, Inlab, Nela Petit, Unique: sono dieci le nuove imprese che, per un anno, verranno guidate dal team di Medaarch verso un programma di innovazione digitale. Li aspetta un percorso di aggiornamento e sperimentazione sulle tecnologie di fabbricazione, sui nuovi strumenti di business e comunicazione, insomma su tutte le opportunità che il digitale offre alle imprese attraverso l’unione di saperi tradizionali con nuove tecnologie.

L’avvio delle attività è stata inaugurata sabato con l’apertura delle botteghe sulle note del concerto Gospel di Natale del coro “D’altro canto”. Il tutto si è svolto in una magica cornice che ha visto la galleria del CAD diventare un vero e proprio villaggio di Natale con animali, alberi, renne e babbo natale, tutti realizzati in legno attraverso l’uso delle tecnologie di fabbricazione digitale.

«Il lancio delle nuove botteghe artigiane incubate presso il CAD – ha spiegato il consigliere comunale Eugenio Canora, presente all’inaugurazione insieme al vicesindaco Armando Lamberti – rappresenta un successo importante per l’Amministrazione e la città tutta. Una leva su occupazione e crescita innovativa ed una risposta efficace alla crisi economica ed occupazionale che oramai da anni ci troviamo a fronteggiare. I miei complimenti ai responsabili del centro e un forte in bocca al lupo agli artigiani che hanno deciso di mettersi in gioco per formarsi alle nuove tecnologie di prototipazione digitale».