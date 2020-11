Nuovi accordi tra ADM e organismi di certificazione e ispezione

Giocare online in piena sicurezza e legalità

La legalità del gioco a distanza è sempre di più al centro dell’interesse collettivo, dato che i numeri rispetto a questa attività sono in netta crescita negli ultimi anni, con un picco nel marzo 2020,che ha fatto registrare ben 94 milioni di euro di introiti e una crescita di quasi 30 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018.

A questo proposito, in Italia, opera l’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che si avvale, per garantire la regolarità e il rispetto della legge degli operatori sul mercato, di convenzioni con appositi Organismi di certificazione e ispezione.

Stando al nuovo elenco aggiornato, pubblicato nel sito dell’ADM in data 9 novembre 2020, gli operatori inseriti per la certificazione del gioco online sono: GLI Italy B.V. – Filiale Italiana, SGS Italia S.p.A, SIQ Italia S.r.l., BMM Spain Testlabs S.L.U., Itech Global Pty Ltd, Istituto Giordano S.p.a, eGaming Compliance Services Ltd. e Trisigma B.V.

Alcuni di questi operatori, oltre che nel gioco a distanza e giochi relativi (come riporta la dicitura stessa dell’Agenzia) sono anche attivi nel controllo del bingo e delle vlt, ovvero le videolottery, che in pratica sono evoluzioni delle classiche slot machine.

L’aspetto della sicurezza dell’utente è dunque fondamentale per l’Agenzia, che rilascia opportune licenze, di solito indicate col rispettivo numero all’interno del sito dell’operatore certificato: un dato imprescindibile per essere sicuri di giocare online in piena legalità.

Nell’ottica finale del contrasto al gioco illegale via web, dunque, il mantenimento della licenza, per quanto riguarda i casinò online AAMS (ADM), deve sottostare a delle regole stringenti e a delle indicazioni specifiche da parte dell’Ente, pena la sanzione per chi viola le norme di correttezza e sicurezza.

I parametri da rispettare riguardano vari aspetti, che passano dalla solidità economica dell’operatore – riscontrabile anche dal fatturato annuo – fino all’affidabilità delle transazioni monetarie virtuali, con la necessaria offerta di sistemi di pagamento accreditati e sicuri, quali ad esempio PayPal, Postepay, bonifici e portafogli elettronici (e-wallet).

Importante è anche l’utilizzo del sistema RNG, ovvero un generatore di numeri casuali che sta alla base della regolarità e dell’equità del gioco.

Indispensabile è anche, sul versante sicurezza, la tecnologia di connessione, identificata dalla crittografia alla base del sistema SSL (Secure Socket Layers), che impedisce la decodificazione dei dati sensibili immessi dall’utente.

E proprio la sottoscrizione di un contratto con l’utente è un altro aspetto da assolvere per l’ottenimento della licenza, con la fondamentale verifica della maggiore età al momento della registrazione ai servizi.

Completa il quadro anche la presenza di un servizio clienti attivo e funzionante, a garanzia della trasparenza dell’operatore e a tutela delle varie esigenze dell’utente.