Nuova segnaletica via Petrosino. Segnali, rallentatori ottici e semafori lampeggianti. Ma basteranno a evitare gli indicenti?

Nuova segnaletica per via Petrosino, sperando serva a riportare tanti automobilisti sulla retta via della prudenza.

Cartelli, strisce bianche rifrangenti in prossimità dell’incrocio, “stop” scritti a caratteri giganti e pure un paio di lampeggianti gialli, visibili dalla postazione militare “Monte Sant’Angelo”, nel comune di Tramonti.

Negli ultimi mesi, ma non solo, la strada che “costeggia” l’area mercatale ha fatto registrare numerosi incidenti, alcuni di considerevole gravità.

Al solito, i social hanno fatto da megafono alle due “campane”, con lunghe dispute a colpi di like. Da una parte, chi ha attribuito all’amministrazione comunale, tanto per cambiare, la responsabilità degli incidenti. Dall’altra chi ha puntato il dito contro l’imprudenza di coloro che, incuranti dell’incrocio, hanno pensato di pigiare comunque il piede sull’acceleratore.

Il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale anticipa di alcune settimane gli ulteriori interventi previsti, a carico della Provincia di Salerno che è competente sull’asse viario.

A gennaio prossimo inizieranno i lavori di messa in sicurezza della strada che collega le frazioni di Portaromana e Santa Maria Maggiore, molto utilizzata come variante alla Statale 18.

Il tratto rientra in un piano lavori stilato dall’amministrazione provinciale e comprende numerose strade, dal confine con Nocera Inferiore a Grotti fino alla zona di via Santa Maria delle Grazie.