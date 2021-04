Una nuova segnaletica sui sentieri di Monte Finestra

L’iniziativa degli Amici di Monte Finestra

Cava de’ Tirreni. In questi giorni i membri dell’associazione “Amici di Monte Finestra” si stanno occupando attivamente della salvaguardia del territorio montano.

Negli ultimi quattro mesi, sono stati impegnati nella pulizia dei sentieri e, nei giorni scorsi, hanno iniziato la posa dei cartelli segnavia sui percorsi che conducono a Monte Finestra.

«I segnali sono stati realizzati dalla nostra associazione in collaborazione con il comune di Cava de’ Tirreni – hanno spiegato gli Amici di Monte Finestra –. Ci siamo già dedicati ai sentieri bassi, la settimana prossima passeremo a quelli in quota, per poi terminare il lavoro apponendo al Contrapone, all’imbocco dei sentieri, il grande tabellone con la cartina dei sentieri».

Già lo scorso anno l’associazione aveva inoltrato una serie di inviti all’indirizzo dell’Amministrazione Comunale, e in particolare del consigliere Luca Narbone, affinché venisse finanziata la produzione della segnaletica da installare presso i sentieri.

Così, con uno stanziamento di circa 1200 euro, è stato possibile predisporre tutta la cartellonistica necessaria che i membri dell’associazione hanno provveduto ad installare gratuitamente.

Bonifica ex discarica Cannetiello

Intanto si attende il completamento di un’opera che potrebbe portare alla riqualificazione di un altro versante montano della città. Proseguono infatti i lavori di bonifica all’ex discarica di Cannetiello alla frazione San Pietro.

Nei giorni scorsi il Comune ha provveduto alla sostituzione del Rup nominando il dottor Adolfo Lavorgna in luogo di Vincenzo Sorrentino, dimessosi per indisponibilità legata a problemi di natura familiare.

Leggi anche: Da Cava a Punta Campanella, è l’Alta Via dei Monti Lattari