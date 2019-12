Nuova illuminazione a Nocera Inferiore: oltre 2 milioni per il progetto

La nuova illuminazione a Nocera Inferiore sarà presto realtà. Il progetto è stato approntato in collaborazione con il Comune

Il Comune di Nocera Inferiore beneficerà di un finanziamento di 2,3 milioni di euro, per il rinnovo e l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica cittadina.

La graduatoria è pubblicata sul Burc numero 81 del 30 dicembre. Vi è appunto compreso il progetto redatto in collaborazione con l’ente guidato dal sindaco Manlio Torquato.

Circa 3000 corpi illuminanti tradizionali saranno sostituiti con nuovi impianti a led su gran parte del territorio comunale. La nuova tecnologia prevede anche telecontrollo e l’installazione di nuovi servizi “smart city”.

Illuminazione a led: meno consumi e più sicurezza

La nuova illuminazione pubblica a led permetterà una netta riduzione del consumo energetico, ma soprattutto una maggiore potenza di illuminazione. Dunque, maggiore sicurezza sul territorio.

Le lampade a led hanno anche una durata molto maggiore rispetto a quelle a incandescenza. Per questo motivo la tecnologia si è rapidamente diffusa per l’utilizzo sia in ambito domestico, sia nell’automotive.

Il progetto redatto in collaborazione con il Comune di Nocera inferiore è il quarto nella graduatoria pubblicata sul Burc numero 81 per fondi stanziati.

Il finanziamento ammonta a poco più di 2,3 milioni di euro, interamente coperti con fondi Por-Fesr Misura 4.3.1.