Regione Campania, i numeri di telefono e contatti

La Regione Campania ha un numero di telefono, un numero gratuito relativo ad un ufficio URP che è possibile contattare. A questo numero risposte l’URP ovvero l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Questo numero è l’ 800 550 506

E’ molto importante sapere che l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dà informazioni di orientamento su quanto fa la Regione Campania in merito a:

bandi

avvisi

procedimenti

normativa della Giunta Regionale

E’ inutile chiamare il numero 800 550 506 per altri motivi perché …

l’Ufficio relazioni con il pubblico non può entrare nel merito delle singole procedure, di competenza esclusiva delle diverse Strutture dell’Amministrazione. Pertanto l’URP non può fornire assistenza sulla gestione delle piattaforme relative ai bandi in corso (bonus, fondi e similari).

L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico risponde al numero verde 800 550 506 secondo l’orario ordinario, ovvero lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13 e il giovedì dalle 9,30 alle 13,30.

Mail: urp@regione.campania.it

Pec: urp@pec.regione.campania.it

Sede: Via Raffaele de Cesare, 18/20 – 80132 Napoli

Se vuoi metterti in contatto con la Giunta Regionale della Campania e i relativi uffici e direzioni generali, questo clicca qui

Se devi chiamare il Consiglio regionale della Campania e gli uffici dei consiglieri e commissioni, clicca qui

Per scoprire gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata PEC e i numeri di telefono degli uffici della Regione Campania, clicca qui