Nuceria Summer Camp: via ai centri estivi per minori

Tutto pronto per Nuceria Summer Camp

Al via la stagione delle attività socio-educative e ludiche per minori all’interno dei centri estivi accreditati a Nocera Superiore.

I centri estivi accreditati saranno rivolti dal 27 luglio all’11 settembre alle seguenti fasce di età: 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni, 14-16 anni.

Potranno essere utilizzati spazi di proprietà comunale tra cui le palestre scolastiche, altri spazi aperti messi eventualmente a disposizione dalle scuole, aree a verde e aree delimitate di parchi pubblici.

Alle famiglie sarà assegnato un voucher settimanale fino ad un massimo di 3 settimane in relazione alle disponibilità economiche e al numero di domande pervenute.

Le domande per l’ottenimento del voucher devono essere presentate entro e non oltre il giorno 24 luglio 2020 alle ore 12,00 per poter fruire del voucher settimanale dal 27 luglio e scadenza 31 luglio alle ore 12.00 per chi vuole usufruire del voucher settimanale dal mese di agosto 2020.