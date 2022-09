Novak Djokovic rende finalmente omaggio a Roger Federer

Ventiquattro ore dopo l’annuncio del ritiro Roger FedererE il Novak Djokovic Unendosi infine ai tanti omaggi pagati il ​​giorno prima alla leggenda del tennis venerdì.

In un messaggio pubblicato sul suo account Instagram, Novak Djokovic ha dichiarato “Oltre un decennio di momenti e scontri incredibiliCon Roger Federer.

“Roger, è difficile vivere tutto questo e mettere in parole tutto ciò che abbiamo coinvolto in questo sport insieme”, ha scritto il serbo sul social network, il giorno dopo una pletora di consensi da parte del mondo del tennis e dello sport.

“La tua carriera ha stabilito il corso per ciò che significa raggiungere l’eccellenza e il controllo con integrità ed equanimità.Aggiunge Djokovic, che ha fissato un appuntamento con Federer a Londra per la prossima Laver Cup (23-25 ​​settembre a Londra). Il serbo farà parte della squadra europea composta da Roger Federer, che giocherà la sua ultima competizione. Lì, Rafael Nadal e Andy Murray, lo scozzese la cui reazione al ritiro di Federer è ancora in sospeso.

Djokovic, uno dei più grandi rivali della Svizzera con Rafael Nadal, giovedì non ha pubblicato alcun commento sui suoi account Twitter e Instagram, a differenza dello spagnolo che lo ha elogiato.amico e rivaleE ha ammesso che l’avrebbe fatto.Spero che questo giorno non arrivi mai“.

silenzio “Djoko“Ha suscitato polemiche sui social network e ha persino sorpreso i media serbi, come il quotidiano Kurier”.Manca la lettera di Novak a Federer‘, in testa al quotidiano sul proprio sito web, rilevando,Nol tace sempre“.

Tuttavia, Djokovic è rimasto molto colpito dal talento di Federer qualche anno fa (“È impossibile non chiedersi se è dello stesso pianeta“).