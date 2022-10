Notizie | Daniel Barenboim si ritira per motivi di salute

Il famoso pianista e direttore d’orchestra Daniel Barenboim ha annunciato, oggi, la cessazione delle sue attività professionali per motivi di salute. Ha detto che soffre di una grave malattia neurologica.

Il leggendario musicista, oggi 79enne, ha postato lui stesso la notizia su Twitter:

“È con un misto di orgoglio e tristezza che annuncio oggi che mi ritirerò da alcune delle mie attività di recitazione, in particolare dai miei impegni dirigenziali, per i prossimi mesi.

La mia salute è peggiorata negli ultimi mesi e mi è stata diagnosticata una grave condizione neurologica. Ora devo concentrarmi il più possibile sulla mia sicurezza fisica. La musica è sempre stata necessaria e farà sempre parte della mia vita.

Ho vissuto tutta la mia vita dentro e attraverso la musica e continuerò a farlo finché la mia salute lo consentirà. Quando mi guardo indietro e davanti a me, non solo sono felice, mi sento realizzato. »

Durante la sua lunga e fortunata carriera, Daniel Barenboim, nato nel 1942 a Buenos Aires, in Argentina, ha diretto numerose orchestre e ha lavorato con i più grandi musicisti del suo tempo. Era anche il marito di un violoncellista britannico Jacqueline de Priémorto nel 1987 di sclerosi multipla all’età di 42 anni.

Ha anche ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la Legion d’Onore nel 2011. Anche un asteroide porta il suo nome. Ha anche fondato istituzioni, tra cui la Barenboim Said Foundation, nonché il Barenboim Said Center for Music, un conservatorio situato a Ramallah, in Palestina.

Dal 1992 è Direttore Musicale della Staastoper Berlin.

