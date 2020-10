Napoli, controlli anti-Covid: beccati un Battesimo e tre Comunioni

E’ di 551 persone e 137 attività controllate e 23 sanzioni complessive, tra violazioni delle norme anti-Covid, denunce all’autorità giudiziaria e segnalazioni al prefetto, il bilancio dei controlli eseguiti nel fine settimana dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli.

In particolare, la Tenenza di Baia ha intimato la chiusura per 5 giorni a due ristoranti di Bacoli dopo aver constatato la presenza, in quattro distinte cerimonie (tre prime comunioni e un battesimo) di circa 120 invitati; sanzionati i 2 titolari. Il Gruppo di Nola ha riscontrato che in un panificio non era stato installato il termoscanner per la rilevazione della temperatura dei clienti e una dipendente non utilizzava la mascherina. Nell’ambito di un ulteriore controllo presso un lounge bar dell’area nolana sono stati rilevati due lavoratori irregolari. Il 2° Nucleo operativo Metropolitano, nel capoluogo, tra i quartieri Vomero e Chiaia, ha sanzionato una ditta di gestione di parcheggi che non aveva mai effettuato la sanificazione dei locali e non disponeva del registro per il rilevamento della temperatura del personale dipendente. Scoperti anche 2 lavoratori in nero.