Norman accusato di stupro: revoca della detenzione preventiva su Youtube senza processo in questa fase

L’ufficio del procuratore di Parigi ha annunciato all’AFP che la detenzione da parte della polizia dello YouTuber francese Norman Thavod con l’accusa di stupro e corruzione di un minore è stata revocata martedì sera “per ulteriori indagini” senza procedimento penale in questa fase.

Il conduttore del canale “Norman Makes Videos”, che conta 12 milioni di abbonati, è stato preso in custodia dalla polizia lunedì nell’ambito di un’indagine preliminare affidata alla Brigata per la protezione dei minori, aperta nel gennaio 2022.

Diverse vittime

Sei giovani donne hanno sporto denuncia contro YouTube, secondo il pubblico ministero. Diverse fonti hanno detto all’AFP da lunedì che la detenzione di Norman Thaphod in custodia di polizia non porterà necessariamente a un processo, come nel caso.

Secondo il quotidiano francese PubblicazioneCinque dei denuncianti accusano Norman Thaphod di stupro, due dei quali all’epoca erano minorenni.

Nel 2020, una fan del Quebec, Maggie Dee, ha accusato pubblicamente Normane Thafaud di averla manipolata in foto e video sessuali, quando, secondo lei, all’epoca aveva 16 anni.

Ha detto di aver presentato una denuncia in Canada. Nell’ambito di un’inchiesta Québec-francese pubblicata dai media ad Urbania nell’aprile 2021, altre donne hanno mosso accuse simili contro YouTuber, a causa di fatti presumibilmente avvenuti quando alcune erano ancora minorenni.

In risposta a una domanda dell’Agence France-Presse, Maggie D. ha confermato la sua presenza in Francia, martedì, per affrontare Norman Thafod davanti agli inquirenti, secondo il quotidiano Liberation.

Uno dei primi YouTuber francesi

Normand, il terzo YouTuber francese più iscritto, è un veterano dal suo debutto sulla piattaforma nel 2011. I suoi video, secondo un conteggio ufficiale, sono stati visti oltre 2,7 miliardi di volte.