‘Normale’: Ancora una volta Benoît Poelvoorde è diventato molto fragile

“Questa è la vera storia di Lucy, una ragazza sognante di 15 anni. È una storia di morte, sesso e disastro. Signore e signori, rilassatevi e ascoltate questa storia…”Justin Lacroix si fidanza all’inaugurazione naturaleMentre il suo personaggio inizia a scrivere la sua autobiografia immaginaria…

Dalla morte della madre in un incidente in moto, questa quindicenne vive da sola con suo padre, William (Benoit Boilforde), in una piccola casa. Timida, ma Lucy ha una fervida immaginazione, che le permette di evadere dalla sua quotidianità non sempre rosea. Al college, non è la più popolare e pensa segretamente al bel Etienne (Joseph Rozy), il cui sguardo è puntato su una giovane ragazza della classe. Per guadagnare qualche euro lavora in una paninoteca, dove sogna di essere scoperta da un grande regista americano. Quando torna a casa in quello che sembra uno slum, deve prendersi cura di suo padre, sempre più affetto da sclerosi multipla. E per riuscirci, in pochi giorni, l’assistente sociale deve arrivare a casa loro per valutare la situazione ed eventualmente sistemare Lucy in una casa…

All’età di quindici anni, Lucy (Justine Lacroix) inizia a scrivere la sua autobiografia immaginaria. © Fanny de Gouville

L’adolescenza è in crisi

È stato scoperto con la serie di capsule non classificabili lo strumento Nell’era del grande Canal +, continua Olivier Babnett, dopo UFO pesce sessuale Nel 2020, per accrescere la sua unicità con il suo nuovo film, questa volta un adattamento dell’opera teatrale entrata del mostro (Il mostro è nella sala) del drammaturgo scozzese David Grigg.

tra illusioni e realtà, naturale Dipinge l’immagine di un’adolescente sognante che ha solo la sua immaginazione per abbellire la sua dolorosa vita quotidiana. È su questa tensione che Olivier Babnett costruisce tutta la sua filmografia, all’incrocio di più generi, a volte realista, a volte flirtando con il liceale americano, persino con il fantastico. Cosa regalare naturale Un aspetto del racconto che si adatta perfettamente al tema del film, che esplora la psiche di un adolescente. L’età in cui iniziamo seriamente a interrogarci su chi siamo, sulla normalità e sulla differenza. Ed è proprio accettando la sua unicità che Lucy riuscirà a trovare la sua strada…

La giovane Justine Lacroix (che abbiamo visto insieme a Bouli Lanners in Questo è amore nel 2019) si adatta perfettamente a Poelvoorde, in un ruolo più serio che ridicolo, poiché l’attore dimostra ancora una volta di essere fin troppo fragile. I due formano una coppia improbabile e simpatica, portando gran parte del loro fascino a questa commedia contorta.

Justine Lacroix e Benoit Bulford formano il simpatico duo al centro di “Normal” di Olivier Babnett. © Fratello

naturale Commedia drammatica A Oliver Babnet copione Oliver Babnett, Juliet Seales e Fabian Suarez (dal dramma entrata del mostro Scritto da David Gregg) Fotografia Jean Francois Hensgins musica Jean Benoît Dunkel Prodotto da Yorgos Lambrinus con Justine Lacroix, Benoit Bulford, Joseph Rozy, Steve Tincho… Durata 1h27