Non rispettano i protocolli per il Covid-19, nei guai sei impenditori

Sospensione delle attività per 5 giorni

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina stanno effettuando diffusi controlli ad aziende autorizzate a proseguire l’attività imprenditoriale – funzionali al mantenimento produttivo delle filiere – finalizzate alla verifica del rispetto dei protocolli di regolamentazione all’interno dei luoghi di lavoro emanato in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I militari, nel corso dei controlli effettuati congiuntamente al dipartimento di prevenzione del Distretto Sanitario dell’ASL di Sala Consilina-Salerno hanno accertato che i titolari di sei imprese (aziende agricole, di lavorazione del ferro nonché alcune ditte di pulizie, trasformazione della plastica e commercio di prodotti termoidraulici) non avevano adeguato, nei luoghi di lavoro, i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa emergenziale, in particolare difettando della sanificazione periodica certificata degli ambienti, della distribuzione di DPI, mancato rispetto delle necessarie distanze interpersonali, mancata sanificazione di monitor ed hardware in genere con adeguati detergenti, nonché le modalità di accesso dei lavoratori con misurazione della temperatura corporea.

Nel corso dei controlli venivano complessivamente elevate sanzioni amministrative per circa 2500 euro, con sospensione delle attività per 5 giorni.