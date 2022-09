“Non posso pagare, non pagare” – Il gruppo italiano chiede sciopero sulla bolletta dell’energia

L’iniziativa del Codacons fa eco a una campagna simile in Gran Bretagna, dove il gruppo “Don’t Pay” chiede che le bollette vengano ridotte a quelli che chiama prezzi accessibili.

Nell’ambito della sua iniziativa “Paghiamo quanto possiamo”, l’ente italiano Codacons ha dichiarato di aver messo a disposizione sul proprio sito Web un modulo per i clienti per informare i fornitori di energia che non pagheranno fino al 20% delle bollette.

Le famiglie vedranno le loro bollette energetiche raddoppiare dall’inizio del prossimo mese, ha affermato il gruppo dei consumatori.

L’Italia è uno dei paesi più colpiti dai tagli alla fornitura di gas dalla Russia, poiché Mosca ha fornito lo scorso anno il 40% del gas importato da Roma.

Il governo uscente del primo ministro Mario Draghi ha stanziato finora 52 miliardi di euro (51,9 miliardi di dollari) quest’anno per proteggere le imprese e le persone dall’impatto dei costi di elettricità, gas e benzina e prevede di approvare un nuovo pacchetto di aiuti di circa 13 miliardi di euro. Questa settimana.

La questione è anche in cima all’agenda della campagna elettorale per le elezioni nazionali del 25 settembre. ($ 1 = 1.0012 euro)