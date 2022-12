Non perdere questo aggiornamento gratuito di NVIDIA per Portal

NVIDIA sta fornendo un enorme aggiornamento grafico al suo popolare portale di giochi. Il portale con RTX verrà testato con urgenza perché il risultato è sorprendente.

Quando Valve è stata lanciata presa Nel 2007 è stata una vera rivelazione. Critici e giocatori hanno elogiato il gioco per il suo gameplay innovativo e lo spirito ironico di GLaDOS (Intelligenza artificiale ti disturba durante la tua missione) e il suo approccio unico alla narrazione. Ma il 2007 è una data che risale a oggi. Se dopo 15 anni questo gameplay rimane ancora, allora non è così per la grafica. Fortunatamente, arriva un aggiornamento grafico completamente gratuito.

NVIDIA offre un enorme aggiornamento grafico al gioco cult presa

Gateway con RTX è una reinterpretazione del 2022 della grafica originale di presa. Il gioco utilizza lo strumento RTX Remix di NVIDIA, che ha contribuito a fornire aggiornamenti simili a Il secondo terremoto et al Mestiere del Maine. presa Vince così il ray tracing, per ambienti molto dettagliati e con illuminazione dinamica. La luce quindi rimbalza e interagisce con ogni superficie del gioco, ed è anche molto dettagliata – pavimenti, pareti, soffitti – con texture molto ricche e realistiche.

Ma non è solo ray tracing in questo Gateway con RTX. nvidia Hanno anche ricostruito le trame e i modelli da zero. Tutto, dai portali alla tua arma, ha un aspetto completamente moderno. La differenza è evidente, è giorno e notte, abbastanza per dare l’impressione che questo gioco di 15 anni sia uscito contemporaneamente Dio della guerra Ragnarok o L’anello dello sceicco.

Gateway con RTX È urgentemente testato perché il risultato è sorprendente

Un aspetto molto interessante di presa L’originale è che funziona su quasi tutti i dispositivi. Sfortunatamente, e logicamente parlando, non è così Gateway con RTX. Per poterlo godere a 1080p a 30 fps, NVIDIA consiglia almeno un RTX 3060 con DLSS 2. Per giocare a 60 fps, è necessario un RTX 3080 con DLSS 2. E per 4K a 60 fps, avrai bisogno un RTX 4080 con DLSS 3, 16 GB di VRAM e 32 GB di RAM, proprio questo!

Tuttavia, questi sono solo consigli. L’aggiornamento rimane gratuito per chiunque abbia acquistato Portal su PC. Per testare sul tuo dispositivo, vedrai.