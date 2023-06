“Non mi sorprende che questi due siano i candidati”: chi si qualifica per il TOP CHEF Grand Final?

Lunedì sera c’è stata la semifinale di Top Chef, che ha contrapposto Danny, Matthew e Hugo. I tre si sono sfidati sul loro argomento preferito. Tutti hanno potuto immaginare un test per i loro concorrenti. La difficoltà è trovare un piatto abbastanza complesso da sfidare gli altri due, perfezionandone anche il tema per vincere la sfida.

Danny riesce a destabilizzare i suoi due compagni, che non riescono a batterlo nella sua prova. Con un fagiano sradicato e scartato prima della cottura, Matthew Hugo non si preoccupa davvero mentre il puledro di Helen Darose, Danny, sta attraversando un periodo difficile. “Lo vivo come uno dei provini più duri per Top Chef”, quindi cattura. Ma è riuscito a riprendere il sopravvento e sia Hugo che Hugo hanno segnato un punto.

Infine, la preparazione della cicoria di Hugo in 55 minuti è un successo per Matteo, che segna un punto. Quindi ogni candidato ottiene un punto, ma con Danny che ottiene un secondo in questa terza prova, si qualifica direttamente per la finale.

“Dai, andrà tutto bene.”