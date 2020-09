Nocera Superiore: Villani e Salzano all’opposizione, Pagano si dimette

Nocera Superiore, nuova puntata della telenovela che riguarda da qualche giorno l’amministrazione. Perdono pezzi maggioranza e giunta

Prosegue a Nocera Superiore l’effetto domino dopo la revoca dell’assessore Anna Battipaglia da parte del primo cittadino.

Le nuove conseguenze riguardano in primis il passaggio all’opposizione dei consiglieri Annabel Villani e Giuseppe Salzano. Entrambi non hanno mancato di lanciare precise stilettate a Giovanni Maria Cuofano, accusandolo di scarsa apertura al dialogo.

La loro scelta spariglia le carte in seno al parlamentino cittadino. Da oggi maggioranza e opposizione contano su un pari numero di componenti, otto per parte. Un dato che potrebbe, non nell’immediato, portare anche a conseguenze pesanti per l’amministrazione Cuofano.

Annabel Villani ha contestato al sindaco una mancanza di rispetto nei confronti della sua maggioranza, informata di alcune decisioni solo dopo comunicazioni date alla stampa.

Unitamente alla collega, Giuseppe Salzano ha puntato il dito contro gli altri componenti della maggioranza, sottolineandone una troppa accondiscendenza ai dettami di Cuofano.

Lo stesso Salzano ha quindi spiegato la sua richiesta di azzeramento della giunta, sgombrando il campo da presunte prove di forza nei confronti del sindaco.

Le dimissioni dell’assessore Pagano

Nella stessa conferenza stampa, Bartolo Pagano ha ufficializzato le sue dimissioni dalla carica di assessore a ciclo integrato dei rifiuti e affari legali.

Pagano ha fornito la sua visione sulla revoca della collega Battipaglia, ripercorrendo tutte le discussioni avvenute nel periodo di avvicinamento alle elezioni regionali. L’ex assessore ha quindi definito Cuofano come “un uomo solo al comando”, poco propenso al confronto.

Pagano ha tuttavia puntualizzato che, almeno per il momento, non è nelle intenzioni dei nuovi consiglieri di opposizione avanzare una mozione di sfiducia.